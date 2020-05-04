Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что украинец Василий Ломаченко хочет отложить проведение боя с ним

Кроме того, Лопес в очередной раз оскорбил украинца.

"Я расскажу кое-какое д*рьмо, о котором я узнал. Эта с*чка Ломаченко хочет провести промежуточный бой. Так что теперь Top Rank хочет, чтобы и у меня был промежуточный бой. Нах*й это! Мне никакие промежуточные бои не надо. Моим промежуточным боем будет поединок с Ломаченко", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

К слову, промоутер Боб Арум высказал мнение о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко (14-1, 10 КО)

«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия.

Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США».

Также мы писали, что недавно Лопес уже рассказывал, что думает о Ломаченко в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies.

"Все слишком уважают Ломаченко, боятся его и начинают нервничать. У Кэмпбелла был шанс, но он проявил слишком большое уважение. Было ощущение, что он извиняется, когда наносит удар. Ломаченко - хороший боец, с которым получится отличный бой, но я собираюсь стать лучшим из нас двоих. Это может получиться только у меня. Когда ты перестаешь уважать Ломаченко, как сделал Салидо, то все на ринге меняется. Василий не понял, почему он не стал убегать от джеба. "Вот д*рьмо, он вышел драться". Драку я ему также обеспечу", - заявил Лопес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".