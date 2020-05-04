Український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) вважає, що володар титулів WBA, WBO, WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) переможе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО)

«Ломаченко – Лопес – дуже цікавий бій. Дуже ефектний суперник у Васі. Але він не буде таким ефектним, коли перед ним буде стояти Лома.

Кожен робить стільки, скільки дозволяє зробити суперник. Вася – абсолютно іншого рівня супротивник. Як Лопес зможе застосовувати ударну міць, ми побачимо тільки в рингу.

Буде повільний старт з боку Ломаченка. Коли Лопес почне втрачати впевненість, то з раунду 4-го Вася почне включатися і доведе справу до впевненої перемоги за очками», - розповів українець в інтерв'ю Pro Boxing UA.

До речі, володар поясу WBO International Денис Берінчик дав свій прогноз на бій Ломаченко – Лопес

«Ломаченко буде бити Лопеса протягом усіх 12 раундів. У Василя є сильний удар, точний. Думаю, у Васі все вийде, і він стане абсолютним чемпіоном світу», - передає слова боксера XSPORT.ua

Раніше ми писали, що американський тренер і наставник Олександра Гвоздика Тедді Атлас висловився з приводу бою Теофимо Лопеса і українського чемпіона Василя Ломаченка.

Тренер вважає, що американець не готовий битися з одним з найкращих боксерів світу.

«У Лопеса є реальна сила в руках і швидкість. Він скорочує дистанцію і може вдарити тебе раптовим видовищним ударом. Для нього працюють ці речі. Може Ломаченко знешкодити його? Я не думаю, що Лопес впорається, йому 22 роки. Давайте подивимося правді в очі. Якщо б ви були його батьком, поставили б ви свого сина на такий бій?", - розмірковує Атлас.

Крім того, наставник Гвоздика зазначив, що Ломаченко найкращий боєць в світі по частині техніки.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".