Украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) считает, что обладатель титулов WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победит Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО)

«Ломаченко – Лопес – очень интересный бой. Очень эффектный соперник у Васи. Но он не будет таким эффектным, когда перед ним будет стоять Лома.

Каждый делает столько, сколько позволяет сделать соперник. Вася – абсолютно другого уровня противник. Как Лопес сможет применять ударную мощь, мы увидим только в ринге.

Будет медленный старт со стороны Ломаченко. Когда Лопес начнет терять уверенность, то с раунда 4-го Вася начнет включаться и доведет дело до уверенной победы по очкам», - рассказал украинец в интервью Pro Boxing UA.

К слову, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира», - передает слова боксера XSPORT.ua

Ранее мы писали, что американский тренер и наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался по поводу боя Теофимо Лопеса и украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Тренер считает, что американец не готов драться с одним из лучших боксеров мира.

«У Лопеса есть реальная сила в руках и скорость. Он сокращает дистанцию и может ударить тебя внезапным зрелищным ударом. Для него работают эти вещи. Может ли Ломаченко обезвредить его? Я не думаю, что Лопес справится, ему 22 года. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы вы были его отцом, поставили бы вы своего сына на такой бой?", - размышляет Атлас.

Кроме того, наставник Гвоздика отметил, что Ломаченко лучший боец в мире по части техники.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".