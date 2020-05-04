Американський боксер Теофимо Лопес заявляв, що не хоче битися з українцем при порожніх трибунах

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум переконав Теофимо, що у нього немає вибору.

В інтерв'ю ютуб-каналу SecondsOut глава Top Rank, який організує бій Ломаченко – Лопес, відреагував на слова Теофимо Лопеса.

"Я говорив з Теофимо, він дуже класний хлопець, хороший боксер. Я сказав йому: "Теофимо, вибір не в тому, чи хочеш ти битися з уболівальниками або без. У тебе немає такого вибору. Вибір в тому, чи хочеш ти битися чи ні. Це і весь вибір", – заявив Арум.

Крім того, глава Top Rank заявив, що Лопес зрозумів його, тому готовий битися без глядачів.

Також нещодавно ми писали, що Теофимо Лопес заявив про бажання українця Василя Ломаченка відкласти проведення бою з ним

Крім того, Лопес в черговий раз образив українця.

"Я розповім деяке л*йно, про яке я дізнався. Ця с*чка Ломаченко хоче провести проміжний бій. Так що тепер Top Rank хоче, щоб і у мене був проміжний бій. Нах*й це! Мені ніякі проміжні бої не треба. Моїм проміжним боєм буде поєдинок з Ломаченком", - наводить слова Лопеса Boxing Scene.

До речі, промоутер Боб Арум висловив думку про чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

«Зараз у нас є проблеми з Ломаченком. Василь повернувся в Україну, щоб знаходитися поряд з рідними. Це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми оперативно домогтися повернення Ломаченка в США. Я цього не знаю. Зрозуміло, зараз діє заборона на подорожі.

Він не буде знятий для того, щоб провести боксерський поєдинок. Так що у нас виникли великі проблеми з іноземними бійцями, які на даний момент перебувають за межами США».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".