Американский боксер Теофимо Лопес заявлял, что не хочет драться с украинцем при пустых трибунах

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убедил Теофимо, что у него нет выбора.

В интервью ютуб-каналу SecondsOut глава Top Rank, который организует бой Ломаченко – Лопес, отреагировал на слова Теофимо Лопеса.

"Я говорил с Теофимо, он очень классный парень, хороший боксер. Я сказал ему: "Теофимо, выбор не в том, хочешь ли ты драться с болельщиками или без. У тебя нет такого выбора. Выбор в том, хочешь ли ты драться или нет. Это и весь выбор", – заявил Арум.

Кроме того, глава Top Rank заявил, что Лопес понял его, поэтому готов драться без зрителей.

Также недавно мы писали, что Теофимо Лопес заявил о желании украинца Василия Ломаченко отложить проведение боя с ним

Кроме того, Лопес в очередной раз оскорбил украинца.

"Я расскажу кое-какое д*рьмо, о котором я узнал. Эта с*чка Ломаченко хочет провести промежуточный бой. Так что теперь Top Rank хочет, чтобы и у меня был промежуточный бой. Нах*й это! Мне никакие промежуточные бои не надо. Моим промежуточным боем будет поединок с Ломаченко", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

К слову, промоутер Боб Арум высказал мнение о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко (14-1, 10 КО)

«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия.

Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".