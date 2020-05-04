Американский боксер Теофимо Лопес заявлял, что не хочет драться с украинцем при пустых трибунах
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убедил Теофимо, что у него нет выбора.
В интервью ютуб-каналу SecondsOut глава Top Rank, который организует бой Ломаченко – Лопес, отреагировал на слова Теофимо Лопеса.
"Я говорил с Теофимо, он очень классный парень, хороший боксер. Я сказал ему: "Теофимо, выбор не в том, хочешь ли ты драться с болельщиками или без. У тебя нет такого выбора. Выбор в том, хочешь ли ты драться или нет. Это и весь выбор", – заявил Арум.
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Кроме того, глава Top Rank заявил, что Лопес понял его, поэтому готов драться без зрителей.
Также недавно мы писали, что Теофимо Лопес заявил о желании украинца Василия Ломаченко отложить проведение боя с ним
Кроме того, Лопес в очередной раз оскорбил украинца.
"Я расскажу кое-какое д*рьмо, о котором я узнал. Эта с*чка Ломаченко хочет провести промежуточный бой. Так что теперь Top Rank хочет, чтобы и у меня был промежуточный бой. Нах*й это! Мне никакие промежуточные бои не надо. Моим промежуточным боем будет поединок с Ломаченко", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.
К слову, промоутер Боб Арум высказал мнение о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко (14-1, 10 КО)
«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия.
Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США».
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".