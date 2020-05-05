Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) дав свій прогноз на бій чемпіона WBC, WBO, WBA Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) проти Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО)

В коментарі до посту на Facebook скандальний спортсмен залишив неоднозначне повідомлення, повідомляє xsport.ua.

"Поставлю всі гроші на Лопеса", - написав боксер.

До речі, американський боксер Теофимо Лопес заявляв, що не хоче битися з українцем при порожніх трибунах

Проте глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум переконав Теофимо, що у нього немає вибору.

В інтерв'ю ютуб-каналі SecondsOut глава Top Rank, який організує бій Ломаченко – Лопес, відреагував на слова Теофимо Лопеса.

"Я говорив з Теофимо, він дуже класний хлопець, хороший боксер. Я сказав йому: "Теофимо, вибір не в тому, чи хочеш ти битися з уболівальниками або без. У тебе немає такого вибору. Вибір в тому, чи хочеш ти битися чи ні. Це і весь вибір", – заявив Арум.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".