Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) дал свой прогноз на бой чемпиона WBC, WBO, WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО)

В комментарии к посту на Facebook скандальный спортсмен оставил неоднозначное сообщение, сообщает xsport.ua.

"Поставлю все деньги на Лопеса", - написал боксер.

К слову, американский боксер Теофимо Лопес заявлял, что не хочет драться с украинцем при пустых трибунах

Однако глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убедил Теофимо, что у него нет выбора.

В интервью ютуб-каналу SecondsOut глава Top Rank, который организует бой Ломаченко – Лопес, отреагировал на слова Теофимо Лопеса.

"Я говорил с Теофимо, он очень классный парень, хороший боксер. Я сказал ему: "Теофимо, выбор не в том, хочешь ли ты драться с болельщиками или без. У тебя нет такого выбора. Выбор в том, хочешь ли ты драться или нет. Это и весь выбор", – заявил Арум.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".