Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганними формами під час тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.
«Ще трохи карантину, але я намагаюся тримати себе у формі», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в облягаючому одязі, застигнувши в пікантній позі. Незважаючи на те, що знімок зірка викинула у себе на сторінці, її шанувальники не змогли їх прокоментувати – легкоатлетка видалила його.
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До цього ми писали, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася бездоганною фігурою на відпочинку.
«Сьогодні дуже гарні вихідні і я насолоджуюся цим днем», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в крихітному білизна, ефектно задерши руки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Це дуже мило», «це незабутньо», «дуже красива і талановита спортсменка», «мамо, як же гарно», «вогонь фігурка», - пишуть вони.
Нагадаємо, українська легкоатлетка показала божественну фігуру в крихітному топі
А ще Politeka писала, що легкоатлетка Бех-Романчук спустила сорочку і блиснула ідеальними вигинами
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