Колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, через тиждень після розставання з чоловіком опублікувала відверте фото

Так, Анна порадувала своїх підписників в Instagram спокусливим фото з відпочинку, повідомляє Politeka.net.

На знімку дівчина зображена крупним планом, при цьому акцент зроблений на її значному бюсті.

"Я рідко показую усмішку на фото", - підписала фото дівчина.

"Гарна дівчинка", "Моя скромняшка улюблена🔥🔥 нарешті ти посміхаєшся на фото", "Дарма Артема кинула , він в кс лохів нагинав", " Ти справжній подарунок цього світу", - пишуть в коментарях.

До речі, дружина українського футболіста, який грає за турецький "Бурсаспор" Євгена Селезньова, взяла участь у відвертій фотосесії

34-річний екс-гравець збірної України одружився на Аллі у 2006 році, до цього пара близько півроку жила разом.

Дівчина часто балує своїх фоловерів і фанатів чоловіка жаркими фото в Instagram.

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