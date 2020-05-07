Бывшая жена футболиста сборной Украины Артема Кравца, через неделю после расставания с мужем опубликовала откровенное фото

Так, Анна порадовала своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото с отдыха, сообщает Politeka.net.

На снимке девушка запечатлена крупным планом, при этом акцент сделан на ее внушительном бюсте.

"Я редко показываю улыбку на фото", - подписала фото девушка.

"Красивая девочка", " Удивительная", "Моя скромняшка любимая🔥🔥 наконец-то ты улыбаешься на фото", "Зря Артема бросила , он в кс лохов нагибал", " Ты настоящий подарок этому миру", - пишут в комментариях.

К слову, супруга украинского футболиста, который играет за турецкий "Бурсаспор" Евгения Селезнева, приняла участие в откровенной фотосессии

34-летний экс-игрок сборной Украины женился на Алле в 2006 году, до этого пара около полугода жила вместе.

Девушка часто балует своих подписчиков и фанатов мужа жаркими фото в Инстаграм.

Напомним, супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото

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