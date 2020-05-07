Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) розповів, що допомогло йому досягти висот у спорті

«Я знаю, що був дуже пихатою людиною. Я дуже ганявся за тим, щоб всі почули і дізналися, що я такий є, про те, що роблю в рингу. Але настав такий момент, коли я зрозумів, що це не я такий весь молодець, а Господь дав мені ці сили і талант, щоб я прославляв православну віру», – сказав Ломаченко.

До речі, Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що не буде боксувати проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО), якщо зустріч буде запланована без вболівальників

Слова американця наводить The Ring.

«Це зовсім інша річ без уболівальників. Якщо ви скажете Леброну грати без глядачів – він не буде собою. Це зробить Нью-Йорк, Madison Square Garden – місця, які я люблю… Ти не отримаєш належну енергію ніде. Фанати роблять все набагато цікавіше, їх присутність, як наркотик, я залежний від нього. Без них все буде виглядати, як звичайний спаринг. Я б не вийшов на такий бій. Все, що я роблю – для фанатів. Я присвячую всі фанатам, так що це теж повинен зробити з ними».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".