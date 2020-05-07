Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, что ему помогло достичь высот в спорте

«Я знаю, что был очень тщеславным человеком. Я очень гонялся за тем, чтобы все услышали и узнали, что я такой есть, о том, что делаю в ринге. Но наступил такой момент, когда я понял, что это не я такой весь молодец, а Господь дал мне эти силы и талант, чтобы я прославлял православную веру», – сказал Ломаченко.

К слову, Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что не будет боксировать против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), если встреча будет запланирована без болельщиков

Слова американца приводит The Ring.

«Это совершенно другая вещь без болельщиков. Если вы скажете Леброну играть без зрителей – он не будет собой. Это сделает Нью-Йорк, Madison Square Garden – места, которые я люблю… Ты не получишь должную энергию нигде. Фанаты делают все намного интереснее, их присутствие, как наркотик, я зависим от него. Без них все будет выглядеть, как обычный спарринг. Я бы не вышел на такой бой. Все, что я делаю – для фанатов. Я посвящаю все фанатам, так что это тоже должен сделать с ними».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".