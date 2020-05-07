Британський суперважкоатлет Дерек Чісора вважає, що бій проти Олександра Усика може відбутися без вболівальників

«Бій з Усиком без вболівальників може відбутися. Але спершу потрібно зрозуміти, коли відбудеться цей поєдинок. Особисто я готовий. Є зайва вага, але з цим я впораюся. Бій без фанів? Буде важко, доведеться шукати додаткову мотивацію, проте ми всі повинні адаптуватися», - сказав Чісора в коментарі Seconds Out.

До речі, менеджер британського супертяжа Дерека Чісори (31-9, 23 КО) Девід Хей розповів про підготовку до бою проти британця Олександра Усика (17-0, 13 КО)

Хей в черговий раз пообіцяв українцю, що для нього це буде дуже важке випробування.

«Дерек Чісора програв дев'ять боїв, багато хто думає, що він вже пройшов свій пік, але, повірте мені, він так пахав у тренувальному таборі, чого з ним я не бачив ще ніколи: спаринги, фізика…

Він дисциплінований, їсть правильно, спить, скільки потрібно, не робить дурниць, як у минулому, через що він і програв ці дев'ять боїв. Він їх не мав віддавати. Тривалий час він був не в кращій формі і з не найкращими думками, але зараз все інакше.

Я думаю, Усик прорахувався, наскільки хороший Чісора. Він не розуміє, наскільки він сильний. Він, як бик, як скеля, і він все ще тренується».

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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