Український борець Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика

Як повідомляє Politeka.net, спортсмен відреагував на нещодавнє звернення свого колеги і опублікував відповідь на YouTube (щоб подивитися, скрольте вниз сторінки).

У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтеров стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків.

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу. Він заявив, що сам незадоволений висловлюваннями боксера і його спробами залякати користувачів мережі.

"Я і є той диванний експерт, жартом над твоїми "ватяними" відео, твоїми малограмотними коментарями, над твоїми дитячими віршиками і російським сценарієм, який ти хочеш просунути", - заявив борець вільного стилю.

Богдан Грицай зазначив, що готовий прийняти виклик і помірятися із силами. За словами борця, він має намір дати Олександру Усику урок.

"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.

Богдан Грицай у своєму відеозверненні зазначив, що Усик не має права вирішувати питання з приналежністю Криму і кому якою мовою виражатися.

"Буде ще один урок: не тобі вирішувати, чий Крим, і не тобі вирішувати, що писати і говорити українською. Радуйся, що на твоє відео під назвою "одного разу ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я", - зазначив борець.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".