Український борець Богдан Грицай прийняв виклик боксера Олександра Усика

Як повідомляє Politeka.net, спортсмен відреагував на нещодавнє звернення свого колеги і опублікував відповідь на YouTube (щоб подивитися, скрольте вниз сторінки).

У своєму ролику Олександр Усик закликав "диванних" хейтеров стежити за своєю поведінкою. Він заявив: "Дорогі друзі, вихід є завжди. Але стежте, які ви відкриваєте двері, і куди ви заходите", крім того, боксер демонстративно нокаутував одного з критиків.

Вчинок Усика зачепив Богдана Грицая, чемпіона України з боротьби серед кадетів та бронзового призера Чемпіонату світу. Він заявив, що сам незадоволений висловлюваннями боксера і його спробами залякати користувачів мережі.

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"Я і є той диванний експерт, жартом над твоїми "ватяними" відео, твоїми малограмотними коментарями, над твоїми дитячими віршиками і російським сценарієм, який ти хочеш просунути", - заявив борець вільного стилю.

Богдан Грицай зазначив, що готовий прийняти виклик і помірятися із силами. За словами борця, він має намір дати Олександру Усику урок.

усик

"Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - підкреслив спортсмен.

Богдан Грицай у своєму відеозверненні зазначив, що Усик не має права вирішувати питання з приналежністю Криму і кому якою мовою виражатися.

"Буде ще один урок: не тобі вирішувати, чий Крим, і не тобі вирішувати, що писати і говорити українською. Радуйся, що на твоє відео під назвою "одного разу ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я", - зазначив борець.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".