Украинский боксер Александр Усик обратился к подписчику с критикой

33-летний Усик назвал трусом подписчика, который написал оскорбительные слова в его адрес, пишет sport.ua.

«Смотрите, прописали. Это написало расстояние. Это написал интернет. Дружище, ты сейчас видишь меня, а я тебя – нет.



Я говорю тебе, что ты трусишка, который никогда в жизни при встрече тет-а-тет такого не скажет. Ты будешь стоять на расстоянии и ждать своей очереди, чтобы сфотографироваться. Друг, ты делаешь меня сильнее. Я тебе благодарю. На самом деле спасибо тебе очень большое.



Чувак, давай поговорим с тобой в эфире и ты все скажешь. Давай, кидай заявку, мы поговорим с тобой. Вот видишь, ты даже не кидаешь заявку, потому что ты трусишка. Благодарю тебя», – сказал Усик в прямом эфире в Инстаграме.

Ранее мы писали, что экс-чемпион Карл Фроч высказался относительно Александра Усика.

Он считает, что Усик еще должен показать свои таланты, а его бой с Чаззом Уизерспуном не смог поразить Фроча.

После завершения карьеры Карл Фроч стал спортивным экспертом и часто делится своим мнением о важных событиях в мире бокса.Эксперт не смог пройти мимо поединка Усика с Уизерспуном.

"У меня есть сомнения по поводу Александра Усика. Они возникли из-за того, что он не прирожденный супертяж. К тому же, Александр не побеждал никого из известных ребят. В первом бою в супертяжелом весе Усик боксировал с джорнименом и не впечатлил меня. Он сделал все, что ему было необходимо, однако оппонент Усика был бессилен", - утверждает Фроч.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.