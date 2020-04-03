Экс-чемпион Карл Фроч высказался относительно выступлений украинского профессионала-тяжеловеса Александра Усика

Он считает, что Усик еще должен показать свои таланты, а его бой с Чаззом Уизерспуном не смог поразить Фроча, передает портал Bad Left Hook.

После завершения карьеры Карл Фроч стал спортивным экспертом и часто делится своим мнением о важных событиях в мире бокса.Эксперт не смог пройти мимо поединка Усика с Уизерспуном.

"У меня есть сомнения по поводу Александра Усика. Они возникли из-за того, что он не прирожденный супертяж. К тому же, Александр не побеждал никого из известных ребят. В первом бою в супертяжелом весе Усик боксировал с джорнименом и не впечатлил меня. Он сделал все, что ему было необходимо, однако оппонент Усика был бессилен", - утверждает Фроч.

Ранее мы писали, что Александр Усик во время интервью журналистке Мишель Джой Фелпс сделал неожиданное признание.

Отвечая на первый же вопрос: "Какая первая буква в вашем имени – "О" или "А"?", боксер выбрал второй вариант. При этом он провел журналистке небольшой "урок".

"Я – Александр. "Александр" – это по-русски. По-украински будет "Олександр". Но я – Александр", – подчеркнул Усик в начале интервью на Yotube-канале Behind The Gloves.