Украинский боксер Александр Усик должен был провести поединок с Дереком Чисорой 23 мая, но бой перенесли на лето

Один из фанатов решил, что не хочет ждать так долго и устроил поединок украинца и британца в симуляторе, передает xsport.ua.

Встреча не продлилась и полных два раунда и завершилась зрелищным нокаутом.

К слову, Дерек Чисора признался, что не намерен провоцировать Александра Усика для раскрутки боя.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя парня. Он же вообще не понимает по-английски. Если я пошлю, он подумает, что я пожелал ему доброго утра.

Меня ждет испытание, и в этом я честен с собой. Думаю, это будет самый тяжелый бой в моей карьере. Не из-за того, что у него нет мощи, а из-за точности его ударов и того, как он их выбрасывает. Когда он делает это - он невероятен.

Мне придется вылезти из кожи, и это правда. Чтобы донести свой удар, мне, вероятно, придется пропустить пять. Но мои желание и самоотверженность остаются прежними", - сказал Чисора.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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