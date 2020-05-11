Американська фитнес-модель Лексі Кай вважається ефектною знаменитістю, яка звикла дивувати шанувальників в соціальних мережах

Лексі Кай вже досить давно співпрацює з відомим брендом енергетичних напоїв Bang. Будучи його амбасадором, дівчина часто влаштовує оригінальну рекламу, виставляючи на показ власні форми і привертаючи уваги до фото з продуктом компанії, пише Politeka.net.

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим. Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

Сама вона не соромиться показати всю себе на камеру, тому в її профілі присутні і далеко не скромні кадри. На даний момент Лексі живе і працює в Америці. Також варто відзначити, про особисте життя Кай мало що відомо, фанати ворожать, чи Кай у відносинах, але по Инстаграму видно, що вона – любителька яскравого відпочинку, вечірок і стильних фотосесій. Часто дівчина світиться в оточенні таких же яскравих подруг-колег, за що її вже не раз називали "нової Кардашьян". Завдяки своїй любові до танців, вечірок і модним брендам дівчина привертає все більше уваги.

До цього ми писали, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала фанатів і показала бездоганне тіло на відпочинку.

«Попереду сонячні вихідні ☀ ☀ і це прекрасний час, щоб насолодитися ними», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує в крихітному білому білизна під час відпочинку, демонструючи бездоганні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Нічого прекраснішого не бачив», «розкішний вигляд», «красуня», «будь ласка, розвернися», «вогонь!», «це мило, дуже мило», «найкрасивіша жінка», - пишуть вони.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.