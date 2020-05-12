Українська модель Міла Кузнєцова прагне стати професійною боксеркою

Кузнєцова розповіла, що займатися боксом її надихнув музей Кличко, який вона відвідала в Києві перед карантином, інформує "Чемпіон".

"Ще до початку пандемії відвідала в Києві музей Кличко. Подивилася на чемпіонські пояса Віталія та Володимира, наділа рукавички і навіть трохи попрацювала на груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в боксі, – сказала Міла.

У планах моделі з 13-м розміром грудей отримати ліцензію, щоб дебютувати в професійному боксі.

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"Спорт дізнаюся зсередини – протягом восьми років займаюся єдиноборствами: класичним і тайським боксом і змішаними єдиноборствами", – заявила Андріяш.

Вона зізналася, що в школі величезні груди створювали дівчині проблеми.

"У школі бюст для мене було проблемою. Груди почали помітно зростати в 3-му класі. В 13 років у мене вже був 3-й розмір. Це бентежило, оскільки я помітно відрізнялася від своїх ровесниць. Вже в більш дорослому віці зрозуміла, що це моє багатство і зброя. Пізніше редактори, які брали мене на роботу, розповідали, що на співбесіді зовсім не слухали, про що я кажу, а брали тільки через зовнішность", – розповіла Андріяш.

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