Українська модель Міла Кузнєцова прагне стати професійною боксеркою
Кузнєцова розповіла, що займатися боксом її надихнув музей Кличко, який вона відвідала в Києві перед карантином, інформує "Чемпіон".
"Ще до початку пандемії відвідала в Києві музей Кличко. Подивилася на чемпіонські пояса Віталія та Володимира, наділа рукавички і навіть трохи попрацювала на груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в боксі, – сказала Міла.
У планах моделі з 13-м розміром грудей отримати ліцензію, щоб дебютувати в професійному боксі.
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До речі, українська боксерка Наталія Андріяш похвалилася шостим розміром грудей
"Спорт дізнаюся зсередини – протягом восьми років займаюся єдиноборствами: класичним і тайським боксом і змішаними єдиноборствами", – заявила Андріяш.
Вона зізналася, що в школі величезні груди створювали дівчині проблеми.
"У школі бюст для мене було проблемою. Груди почали помітно зростати в 3-му класі. В 13 років у мене вже був 3-й розмір. Це бентежило, оскільки я помітно відрізнялася від своїх ровесниць. Вже в більш дорослому віці зрозуміла, що це моє багатство і зброя. Пізніше редактори, які брали мене на роботу, розповідали, що на співбесіді зовсім не слухали, про що я кажу, а брали тільки через зовнішность", – розповіла Андріяш.
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