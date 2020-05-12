Украинская модель Мила Кузнецова стремится стать профессиональной боксеркой

Кузнецова рассказала, что заниматься боксом ее вдохновил музей Кличко, который она посетила в Киеве перед карантином, информирует "Чемпион".

"Еще до начала пандемии посетила в Киеве музей Кличко. Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала на груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе, – сказала Мила.

В планах модели с 13-м размером груди получить лицензию, чтобы дебютировать в профессиональном боксе.

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"Спорт узнаю изнутри – на протяжении восьми лет занимаюсь единоборствами: классическим и тайским боксом и смешанными единоборствами", – заявила Андрияш.

Она призналась, что в школе огромная грудь создавала девушке проблемы.

"В школе бюст для меня был проблемой. Грудь начала заметно расти в 3-м классе. В 13 лет у меня уже был 3-й размер. Это смущало, поскольку я заметно отличалась от своих сверстниц. Уже в более взрослом возрасте поняла, что это мое богатство и оружие. Позже редакторы, которые принимали меня на работу, рассказывали, что на собеседовании совершенно не слушали, о чем я говорю, а брали только из-за внешности", – рассказала Андрияш.

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