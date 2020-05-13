Сестра українського боксера Василя Ломаченка Анастасія є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики

Шанувальники Ломаченко в захваті від чудової фізичної форми Анастасії, повідомляє Politeka.net.

Дівчина закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова.

Фотографії Анастасії є в мережі і вони у відкритому доступі. Ось кілька знімків розкішної блондинки:

До речі, Теофимо Лопес продовжує ображати українця Василя Ломаченка, який є наступним суперником.

Американець розповів, що думає про Ломаченка в інтерв'ю YouTube-каналу.

"Всі дуже поважають Ломаченка, бояться його і починають нервувати. У Кемпбелла був шанс, але він виявив занадто велику повагу. Було відчуття, що він вибачається, коли завдає удар. Ломаченко - хороший боєць, з яким вийде відмінний бій, але я збираюся стати кращим з нас двох.

Це може статися тільки у мене. Коли ти перестаєш поважати Ломаченка, як зробив Салідо, то все на рингу змінюється. Василь не зрозумів, чому він не став тікати від джеба. "Ось л*но, він вийшов битися". Бійку я йому також забезпечу", - заявив Лопес.

Лопес зізнався, що його дратує характер українця: "Це зарозумілий с*кін син, як всі зірки. Мені це не подобається. Ти говориш з ним, а він всім виглядом демонструє, що ти знаходишся не на його рівні. Я з усіма спілкуюся на рівних, ми всі зроблені з плоті і крові".

Як повідомляла Politeka, Ломаченко придумав новий вид спорту, відео: непоганий скілл.

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі, кадри.

Нагадаємо, раніше Ломаченко терміново звернувся до українців, деталі.