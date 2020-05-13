Сестра украинского боксера Василия Ломаченко Анастасия является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике

Поклонники Ломаченко в восторге от превосходной физической формы Анастасии, сообщает Politeka.net.

Девушка ​​закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.

Фотографии Анастасии есть в сети и они в открытом доступе. Вот несколько снимков роскошной блондинки:

К слову, Теофимо Лопес продолжает оскорблять украинца Василия Ломаченко, который является его следующим соперником.

Американец рассказал, что думает о Ломаченко в интервью YouTube-каналу.

"Все слишком уважают Ломаченко, боятся его и начинают нервничать. У Кэмпбелла был шанс, но он проявил слишком большое уважение. Было ощущение, что он извиняется, когда наносит удар. Ломаченко - хороший боец, с которым получится отличный бой, но я собираюсь стать лучшим из нас двоих.

Это может получиться только у меня. Когда ты перестаешь уважать Ломаченко, как сделал Салидо, то все на ринге меняется. Василий не понял, почему он не стал убегать от джеба. "Вот д*рьмо, он вышел драться". Драку я ему также обеспечу", - заявил Лопес.

Лопес признался, что его раздражает характер украинца: "Это высокомерный с*кин сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови".

Как сообщала Politeka, Ломаченко придумал новый вид спорта, видео: неплохой скилл.

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Напомним, ранее Ломаченко срочно обратился к украинцам, детали.