Сестра украинского боксера Василия Ломаченко Анастасия является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике
Поклонники Ломаченко в восторге от превосходной физической формы Анастасии, сообщает Politeka.net.
Девушка закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.
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Фотографии Анастасии есть в сети и они в открытом доступе. Вот несколько снимков роскошной блондинки:
К слову, Теофимо Лопес продолжает оскорблять украинца Василия Ломаченко, который является его следующим соперником.
Американец рассказал, что думает о Ломаченко в интервью YouTube-каналу.
"Все слишком уважают Ломаченко, боятся его и начинают нервничать. У Кэмпбелла был шанс, но он проявил слишком большое уважение. Было ощущение, что он извиняется, когда наносит удар. Ломаченко - хороший боец, с которым получится отличный бой, но я собираюсь стать лучшим из нас двоих.
Это может получиться только у меня. Когда ты перестаешь уважать Ломаченко, как сделал Салидо, то все на ринге меняется. Василий не понял, почему он не стал убегать от джеба. "Вот д*рьмо, он вышел драться". Драку я ему также обеспечу", - заявил Лопес.
Лопес признался, что его раздражает характер украинца: "Это высокомерный с*кин сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови".
Как сообщала Politeka, Ломаченко придумал новый вид спорта, видео: неплохой скилл.
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети, кадры.
Напомним, ранее Ломаченко срочно обратился к украинцам, детали.