Українського футболіста Романа Зозулю, який регулярно допомагає армії, нагородили медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність"

"Служу народу України. Дякую", – написав футболіст на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши фото нагороди.

"Роман Зозуля- Гордість Нації!!!", "Не тільки гарний спортсмен, талановитий футболіст, але ще й Патріот України", "Дякую Романе за вашу життєву позицію! Для нас - це дуже важливо", "Вітаю, Роман, з заслуженою нагородою", "Пишаюсь Вами, Романе !!!

І не в нагородах справа", - пишуть у коментарях вдячні українці.

Нещодавно ми писали, що Роман Зозуля закупив захисні маски для ЗСУ

"Тести на вірус і захисні маски вже завтра будуть доставлені в наші підшефні підрозділи ЗСУ", – підписана публікація, репост якої зробив український футболіст.

До речі, Роман Зозуля поставив на місце фанатів Райо Вальєкано, які ображали форварда під час чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образ місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі.

Незважаючи на безглузду поведінку фанатів Райо, український форвард гідно витримав цей тиск. Залишаючи поле в перерві під свист і образливі вигуки, Роман приклав руку до вуха. Українець продемонстрував силу духу і не піддався на провокації.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.