Украинского футболиста Романа Зозулю, который регулярно помогает армии, наградили медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность"
"Служу народу Украины. Спасибо", – написал футболист на странице в Facebook, прикрепив фото награды.
"Роман Зозуля - Гордость Нации!!!", "Не только хороший спортсмен, талантливый футболист, но еще и Патриот Украины", "Спасибо Роман за вашу жизненную позицию! Для нас это очень важно", "Поздравляю, Роман, с заслуженной наградой", "Горжусь Вами, Роман !!!
И не в наградах дело", - пишут в комментариях благодарные украинцы.
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Недавно мы писали, что Роман Зозуля закупил защитные маски для ВСУ
"Тесты на вирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ", – подписана публикация, репост которой сделал украинский футболист.
К слову, Роман Зозуля поставил на место фанатов Райо Вальекано, которые оскорбляли форварда во время чемпионата Испании.
Напомним, матч 20-го тура Сегунды Райо Вальекано – Альбасете был остановлен. После перерыва гости отказались выходить на поле из-за оскорблений местных фанатов в адрес Романа Зозули.
Несмотря на нелепое поведение фанатов Райо, украинский форвард достойно выдержал это давление. Покидая поле в перерыве под свист и оскорбительные выкрики, Роман приложил руку к уху. Украинец продемонстрировал силу духа и не поддался на провокации.
Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.
Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.
Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.