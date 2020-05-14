На турнірі UFC Fight Night 153 1 червня 2019 в октагоні зустрілися два бійця напівважкого дивізіону - Александар Ракич і Джимі Манува

Поєдинок розпочався обмінами лоукіками. Манува намагався дотягнутися до Александара своїм лівим хуком, але боєць успішно ухилився, передає xsport.ua.

Александар, в той момент, відмінно відчував дистанцію. Ветеран стояв до останнього намагаючись вицепити момент для удару.

Однак Ракич просто кружляв навколо нього завдаючи ударів, а так само деякі комбінації. В один момент Александар зменшив дистанцію і щільно засадив Мануві хайкік, який у підсумку скосив бійця і він звалився на підлогу з сплячому стані.

Раніше ми писали, що американець Олівер Маккол 24 вересня 1994 року вийшов на бій проти чемпіона WBC в суперважкій вазі Леннокса Льюїса.

Льюїс впевнено почав перший раунд, але коли бійці обмінялися ударами правою, удар Макколла здавався сильнішим.

Легендарний Еммануель Стюард, який тренував тоді Макколла, навчив його належного опору удару лівою Льюїса, і Олівер, з точністю виконавши заготівлю, та доніс страшний правий гак від якого Леннокс звалився на канвас.

Після перемоги над Ленноксом Олівер бігав, стрибав, сміявся і... плакав. На той момент дивні емоції американця пояснювали різким поривом почуттів і несподіваним успіхом. Але аналіз крові боксера показав наявність у ній слідів героїну. Цей фактор розкрився кілька років тому.

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