На турнире UFC Fight Night 153 1 июня 2019 в октагоне встретились два бойца полутяжелого дивизиона - Александар Ракич и Джими Манува

Поединок начался обменами лоукиками. Манува пытался дотянуться до Александара своим левым хуком, но боец успешно увернулся, передает xsport.ua.

Александар, в тот момент, отлично чувствовал дистанцию. Ветеран стоял до последнего пытаясь выцепить момент для удара.

Однако Ракич просто кружил вокруг него нанося удары, а так же некоторые комбинации. В один момент Александар уменьшил дистанцию и плотно засадил Мануве хайкик, который в итоге скосил бойца и он рухнул на пол с спящем состоянии.

Ранее мы писали, что американец Оливер Маккол 24 сентября 1994 года вышел на бой против чемпиона WBC в супертяжелом весе Леннокса Льюиса.

Льюис уверенно начал первый раунд, но когда бойцы обменялись ударами правой, удар Макколла казался сильнее.

Легендарный Эммануэль Стюард, тренировавший в то время Макколла, научил его должному сопротивлению удару левой Льюиса, и Оливер, с точностью выполнив заготовку, донес страшный правый крюк от которого Леннокс рухнул на канвас.

После победы над Ленноксом Оливер бегал, прыгал, смеялся и... плакал. На тот момент странные эмоции американца объясняли резким порывом чувств и неожиданным успехом. Но анализ крови боксера показал наличие в ней следов героина. Этот фактор вскрылся несколько лет спустя.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".