Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) не відбудеться

«Бою проти Ломаченко не буде, тому що він в Україні, а там закрито перельоти. Він не може прилетіти в США. Ми намагалися влаштувати бій з Хейні, але вони не захотіли.

Більшість хлопців з топ-15 в моєму дивізіоні зараз знаходяться не в США. Це дратує».

Швидше за все, Лопес мав на увазі, що бій проти Ломаченка не відбудеться відразу ж після карантину, передє xsport.ua.

До речі, Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що не буде боксувати проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО), якщо зустріч буде запланована без уболівальників.

Слова американця наводить The Ring.

«Це зовсім інша річ без уболівальників. Якщо ви скажете Леброну грати без глядачів – він не буде собою. Це зробить Нью-Йорк, Madison Square Garden – місця, які я люблю…

Ти не отримаєш належну енергію ніде. Фанати роблять все набагато цікавіше, їх присутність, як наркотик, я залежний від нього. Без них все буде виглядати, як звичайний спаринг. Я б не вийшов на такий бій. Все, що я роблю – для фанатів. Я присвячую всі фанатам, так що це теж повинен зробити з ними».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".