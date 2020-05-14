Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) не відбудеться
«Бою проти Ломаченко не буде, тому що він в Україні, а там закрито перельоти. Він не може прилетіти в США. Ми намагалися влаштувати бій з Хейні, але вони не захотіли.
Більшість хлопців з топ-15 в моєму дивізіоні зараз знаходяться не в США. Це дратує».
Швидше за все, Лопес мав на увазі, що бій проти Ломаченка не відбудеться відразу ж після карантину, передє xsport.ua.
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До речі, Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що не буде боксувати проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО), якщо зустріч буде запланована без уболівальників.
Слова американця наводить The Ring.
«Це зовсім інша річ без уболівальників. Якщо ви скажете Леброну грати без глядачів – він не буде собою. Це зробить Нью-Йорк, Madison Square Garden – місця, які я люблю…
Ти не отримаєш належну енергію ніде. Фанати роблять все набагато цікавіше, їх присутність, як наркотик, я залежний від нього. Без них все буде виглядати, як звичайний спаринг. Я б не вийшов на такий бій. Все, що я роблю – для фанатів. Я присвячую всі фанатам, так що це теж повинен зробити з ними».
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".