Американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его поединок против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится

«Боя против Ломаченко не будет, потому что он в Украине, а там закрыты перелеты. Он не может прилететь в США. Мы пытались устроить бой с Хэйни, но они не захотели.

Большинство парней из топ-15 в моем дивизионе сейчас находятся не в США. Это бесит».

Скорее всего, Лопес имел ввиду, что бой против Ломаченко не состоится сразу же после карантина, передет xsport.ua.

К слову, Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что не будет боксировать против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), если встреча будет запланирована без болельщиков.

Слова американца приводит The Ring.

«Это совершенно другая вещь без болельщиков. Если вы скажете Леброну играть без зрителей – он не будет собой. Это сделает Нью-Йорк, Madison Square Garden – места, которые я люблю…

Ты не получишь должную энергию нигде. Фанаты делают все намного интереснее, их присутствие, как наркотик, я зависим от него. Без них все будет выглядеть, как обычный спарринг. Я бы не вышел на такой бой. Все, что я делаю – для фанатов. Я посвящаю все фанатам, так что это тоже должен сделать с ними».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".