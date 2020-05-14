Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вирішив пожартувати над Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) після скасування бою з Теофимо Лопесом
Крім того, Редкач запропонував Ломаченку піднятися до нього в дивізіон і провести проміжний бій.
"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь до 140 фунтів, буду радий тебе бачити в новій вазі. Як раз ти хотів проміжний бій перед Теофимо Лопесом, давай зробимо", - написав
Редкач опублікував фото президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на тлі портрета Ломаченка, а в геолокації зазначив Києво-Печерську Лавру.
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До речі, американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) не відбудеться
«Бою проти Ломаченка не буде, тому що він в Україні, а там закриті перельоти. Він не може прилетіти в США. Ми намагалися влаштувати бій з Хейні, але вони не захотіли.
Більшість хлопців з топ-15 в моєму дивізіоні зараз знаходяться не в США. Це дратує».
Швидше за все, Лопес мав на увазі, що бій проти Ломаченка не відбудеться відразу ж після карантину.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".