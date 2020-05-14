Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) вирішив пожартувати над Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) після скасування бою з Теофимо Лопесом

Крім того, Редкач запропонував Ломаченку піднятися до нього в дивізіон і провести проміжний бій.

"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь до 140 фунтів, буду радий тебе бачити в новій вазі. Як раз ти хотів проміжний бій перед Теофимо Лопесом, давай зробимо", - написав

Редкач опублікував фото президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на тлі портрета Ломаченка, а в геолокації зазначив Києво-Печерську Лавру.

До речі, американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) не відбудеться

«Бою проти Ломаченка не буде, тому що він в Україні, а там закриті перельоти. Він не може прилетіти в США. Ми намагалися влаштувати бій з Хейні, але вони не захотіли.

Більшість хлопців з топ-15 в моєму дивізіоні зараз знаходяться не в США. Це дратує».

Швидше за все, Лопес мав на увазі, що бій проти Ломаченка не відбудеться відразу ж після карантину.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".