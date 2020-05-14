Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) решил пошутить над Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) после отмены его боя с Теофимо Лопесом

Кроме того, Редкач предложил Ломаченко подняться к нему в дивизион и провести промежуточный бой.

"Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом, давай сделаем", - написал

Редкач опубликовал фото президента РФ Владимира Путина и экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на фоне портрета Ломаченко, а в геолокации отметил Киево-Печерскую Лавру.

К слову, американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его поединок против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится

«Боя против Ломаченко не будет, потому что он в Украине, а там закрыты перелеты. Он не может прилететь в США. Мы пытались устроить бой с Хэйни, но они не захотели.

Большинство парней из топ-15 в моем дивизионе сейчас находятся не в США. Это бесит».

Скорее всего, Лопес имел ввиду, что бой против Ломаченко не состоится сразу же после карантина.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".