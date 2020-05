View this post on Instagram

BOOTY BUMP! 🍑 * Let’s workout ! TAG a friend! * Feel free to comment on any questions you have on these exercises and if you’d like to see more workouts like this! 😊 1). CHERRY PICKERS- 3X20 2). IN & OUTS- 3X20 3). ALTERNATING leg squats w/ band- 3X20 each leg 4). SQUAT PULSE (alternating calf raises)- 3X20 each leg 5). JUMP LUNGES - 3X20 each leg 6). SQUAT with alternating leg circles- 3X20 * Song- Stay- Yaman Khadzi