Американська фитнес-модель Лексі Кай захопила відео з інформацією про тренування для форм "як у Кім"

Лексі Кай часто влаштовує оригінальну рекламу, виставляючи на показ власні форми і привертаючи уваги до продукту, який повинна зробити популярним. При цьому дівчина дуже захоплена спортом, тому не забуває вражати фанатів роликами, заснятыми на власних тренуваннях, повідомляє Politeka.net.

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BOOTY BUMP! 🍑 * Let’s workout ! TAG a friend! * Feel free to comment on any questions you have on these exercises and if you’d like to see more workouts like this! 😊 1). CHERRY PICKERS- 3X20 2). IN & OUTS- 3X20 3). ALTERNATING leg squats w/ band- 3X20 each leg 4). SQUAT PULSE (alternating calf raises)- 3X20 each leg 5). JUMP LUNGES - 3X20 each leg 6). SQUAT with alternating leg circles- 3X20 * Song- Stay- Yaman Khadzi

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 Дівчина презентувала в цей раз спеціальний ролик, в якому представила, як накачати «горішок мрії»:

«BOOTY BUMP! 🍑 *Давайте тренуватися! Позначайте одного!

Не соромтеся коментувати, пишіть будь-які ваші питання щодо цих вправах, якщо ви хотіли б бачити більше тренувань, як це! 😊

1). «Збирачі вишні» - 3X20

2). Вперед-назад - 3X20

3). Чергуючи присідання для ніг з тасьмою - 3X20 кожна нога

4). SQUAT PULSE (чергується підйом ікри) - 3X20 кожна нога

5). Стрибки в стрибку - 3X20 кожна нога

6). Присідання з чергуються колами ніг - 3X20», - розповіла Лексі.

Ось що написали шанувальники у відповідь:

«Точність😍», «Добре, спробую їх сьогодні», «Початок створення персика! 🍑», «Моя любов 😍», «Мила», «Хороший приклад 😁🖖», «Уххххх, дитинко 🤪🤪🤪🤪 ти зводиш мене з розуму 😍», «Ну що ж, тепер я займаюся легкою тренуванням», «Треба спробувати 🙌».

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

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