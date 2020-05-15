Американская фитнес-модель Лекси Кай восхитила видео с информацией о тренировках для форм "как у Ким"
Лекси Кай часто устраивает оригинальную рекламу, выставляя на показ собственные формы и привлекая внимания к продукту, который должна сделать популярным. При этом девушка очень увлечена спортом, поэтому не забывает поражать фанатов роликами, заснятыми на собственных тренировках, сообщает Politeka.net.
Девушка презентовала в этот раз специальный ролик, в котором представила, как накачать «орешек мечты»:
«BOOTY BUMP! 🍑 *Давайте тренироваться! Помечайте друга!
Не стесняйтесь комментировать, пишите любые ваши вопросы об этих упражнениях, если вы хотели бы видеть больше тренировок, как это! 😊
1). «Сборщики вишни» - 3X20
2). Вперед-назад - 3X20
3). Чередуя приседания для ног с тесьмой - 3X20 каждая нога
4). SQUAT PULSE (чередующийся подъем икры) - 3X20 каждая нога
5). Прыжки в прыжке - 3X20 каждая нога
6). Приседания с чередующимися кругами ног - 3X20», - рассказала Лекси.
Вот что написали поклонники в ответ:
«Точность😍», «Хорошо, попробую их сегодня», «Начало создания персика! 🍑», «Моя любовь 😍», «Милая, дозревай вишенка,», «Хороший приклад 😁🖖», «Уххххх, детка 🤪🤪🤪🤪 ты сводишь меня с ума 😍», «Ну что ж, теперь я занимаюсь легкой тренировкой», «Надо попробовать 🙌».
За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.
Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.
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Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
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