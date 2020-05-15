Американская фитнес-модель Лекси Кай восхитила видео с информацией о тренировках для форм "как у Ким"

Лекси Кай часто устраивает оригинальную рекламу, выставляя на показ собственные формы и привлекая внимания к продукту, который должна сделать популярным. При этом девушка очень увлечена спортом, поэтому не забывает поражать фанатов роликами, заснятыми на собственных тренировках, сообщает Politeka.net.

Девушка презентовала в этот раз специальный ролик, в котором представила, как накачать «орешек мечты»:

«BOOTY BUMP! 🍑 *Давайте тренироваться! Помечайте друга!

Не стесняйтесь комментировать, пишите любые ваши вопросы об этих упражнениях, если вы хотели бы видеть больше тренировок, как это! 😊

1). «Сборщики вишни» - 3X20

2). Вперед-назад - 3X20

3). Чередуя приседания для ног с тесьмой - 3X20 каждая нога

4). SQUAT PULSE (чередующийся подъем икры) - 3X20 каждая нога

5). Прыжки в прыжке - 3X20 каждая нога

6). Приседания с чередующимися кругами ног - 3X20», - рассказала Лекси.

Вот что написали поклонники в ответ:

«Точность😍», «Хорошо, попробую их сегодня», «Начало создания персика! 🍑», «Моя любовь 😍», «Милая, дозревай вишенка,», «Хороший приклад 😁🖖», «Уххххх, детка 🤪🤪🤪🤪 ты сводишь меня с ума 😍», «Ну что ж, теперь я занимаюсь легкой тренировкой», «Надо попробовать 🙌».

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.