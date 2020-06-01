Український боксер Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) розповів як спарингував з Олександром Усиком, Олександром Повєткіним, Майклом Хантером і Джо Джойсом
«Кожен з них по-своєму сильний. Взяти Усика, він дуже маневрений, постійно б'є, викидає багато ударів, з ним в цьому плані важко.
З Повєткіним ти можеш боксувати, а тут де не помітив як якийсь удар прилетів і бумм, ти такий підбадьорився і зібрався.
Хантер по-своєму цікавий був, ти ніби намагаєшся його бити, але він слизький і удари пролітають повз. У кожного з них свої фішки, з Джойсом ти постійно на стрьомі він сильно б'є і самий найменший пропущений удар дуже неприємний», – сказав Сіренко.
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До речі, український суперважкоатлет Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори
«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усика, тому що Чісора дуже досвідчений. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.
До речі, влітку українець Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу у професійній кар'єрі.
Український суперважкоатлет в рамках вечора боксу в ПАР здолав росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).
Владислав Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом в сьомому раунді.
Український боксер володів абсолютним перевагою впродовж всього бою, впевнено пробиваючи захист свого опонента. У сьомому з восьми запланованих раундів Сіренко потряс росіянина боковим ударом і кинувся добивати, змусивши тим самим рефері зупинити бій.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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