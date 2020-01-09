Яркие супертяжи, которые младше 30-ти лет, могут придти на смену Джошуа, Фьюри и Уайлдеру
Список самых перспективных боксеров опубликовало издание sport.ua.
Эфе Аджагба
Возраст: 25 лет
Гражданство: Нигерия
Рекорд:12-0, 10 КО
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В 2019 году Аджагба провел четыре поединка – три выиграл досрочно. Опытный Амир Мансур отказался выходить на бой с гигантом уже после второго раунда, а другой ветеран Яго Киладзе проверил держалку проспекта, но потом все равно отправился в нокаут.
Даниель Дюбуа
Возраст: 22 года
Гражданство: Великобритания
Рекорд: 13-0, 12 КО
Он интернациональный чемпион по версии WBO, а также имеет еще несколько второстепенных титулов. Рост и размах рук идеальны для супертяжа, как и возраст. Если представители хэвивейта выходят на свой пик к тридцати годам, то страшно представить, какой это будет монстр, когда наберется опыта за эти восемь лет.
Владислав Сиренко
Возраст: 24 года
Гражданство: Украина
Рекорд: 13-0, 12 КО
Украинец Сиренко медленно приближается к более серьезным поединкам. На данный момент он чемпион по версии WBF International и чемпион по версии EBP. Тренируется под руководством Джеймса Али Башира, который прогнозирует украинцу большое будущее.
Александр Захожий
Возраст: 26 лет
Гражданство: Украина
Рекорд: 13-0, 10 КО
Кроме постоянных спаррингов с топовыми супертяжами, украинец недавно встречался с Кевином Джонсоном, которого ему удалось победить по очкам.
К слову, недавно мы писали, что украинец Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере.
Украинский супертяжеловес в рамках вечера бокса в ЮАР одолел россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).
Владислав Сиренко выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде.
Украинский боксер владел абсолютным преимуществом на протяжении всего боя, уверенно пробивая защиту своего оппонента. В седьмом из восьми запланированных раундов Сиренко потряс россиянина боковым ударом и бросился добивать, вынудив тем самым рефери остановить бой.
Напомним, Усик внезапно заговорил о завершении карьеры.
Как сообщала Politeka, появились фото лица Ломаченко после боя.
Также Politeka писала, что победивший Кличко боксер внезапно набросился на Усика.