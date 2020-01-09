Что известно о будущем самой тяжелой весовой категории в боксе?

Яркие супертяжи, которые младше 30-ти лет, могут придти на смену Джошуа, Фьюри и Уайлдеру

Список самых перспективных боксеров опубликовало издание sport.ua.

Эфе Аджагба

Возраст: 25 лет

Гражданство: Нигерия

Рекорд:12-0, 10 КО

В 2019 году Аджагба провел четыре поединка – три выиграл досрочно. Опытный Амир Мансур отказался выходить на бой с гигантом уже после второго раунда, а другой ветеран Яго Киладзе проверил держалку проспекта, но потом все равно отправился в нокаут.

Даниель Дюбуа

Возраст: 22 года

Гражданство: Великобритания

Рекорд: 13-0, 12 КО

Он интернациональный чемпион по версии WBO, а также имеет еще несколько второстепенных титулов. Рост и размах рук идеальны для супертяжа, как и возраст. Если представители хэвивейта выходят на свой пик к тридцати годам, то страшно представить, какой это будет монстр, когда наберется опыта за эти восемь лет.

Владислав Сиренко

Возраст: 24 года

Гражданство: Украина

Рекорд: 13-0, 12 КО

Украинец Сиренко медленно приближается к более серьезным поединкам. На данный момент он чемпион по версии WBF International и чемпион по версии EBP. Тренируется под руководством Джеймса Али Башира, который прогнозирует украинцу большое будущее.

Александр Захожий

Возраст: 26 лет

Гражданство: Украина

Рекорд: 13-0, 10 КО

Кроме постоянных спаррингов с топовыми супертяжами, украинец недавно встречался с Кевином Джонсоном, которого ему удалось победить по очкам.

К слову, недавно мы писали, что украинец Владислав Сиренко (12-0, 10 КО) одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере.

Украинский супертяжеловес в рамках вечера бокса в ЮАР одолел россиянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сиренко выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинский боксер владел абсолютным преимуществом на протяжении всего боя, уверенно пробивая защиту своего оппонента. В седьмом из восьми запланированных раундов Сиренко потряс россиянина боковым ударом и бросился добивать, вынудив тем самым рефери остановить бой.

Напомним, Усик внезапно заговорил о завершении карьеры.

Как сообщала Politeka, появились фото лица Ломаченко после боя.

Также Politeka писала, что победивший Кличко боксер внезапно набросился на Усика.