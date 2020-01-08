Украинский боксер Василий Ломаченко является одним из лучших боксеров современности

В сети показали, как выглядит лицо украинского чемпиона после боя.

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К слову, украинский боксер Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса.

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

Также мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что ни при каких обстоятельствах не перейдет в более тяжелую весовую категорию.

"Если промоутеру удастся договориться о большом поединке в полулегком весе, то я смогу спуститься. Точно не буду подниматься в полусредний вес. Легкий вес мой предел. Это и так не мой вес. Не забывайте, мне уже 31", – сказал Ломаченко.

Кроме того, Джервонта Дэвис - экс-чемпион мира во втором полулегком весе заявил, что не уважает чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Об этом он заявил, комментируя возможный бой с Ломаченко.

"Его время подходит к концу, а мое - нет. Я верю в то, что наш бой состоится, но в нужное время.

Я уважаю его достижения, но не уважаю, что его превозносят. Он ничего не достиг в этом мире. У него четырнадцать боев, а он уже франчайзинговый чемпион", - заявил Дэвис.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

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