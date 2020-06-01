34-річний Хорхе Лінарес поділився думкою щодо поєдинку Ломаченко - Лопес

Про це він розповів під час недавнього інтерв'ю «Ak And Barak Show».

«Ми бачимо, що зараз є багато хороших боксерів в легкій вазі, але, ви знаєте, я бився з Ломаченком. Він все ще кращий в легкій вазі. Так, у нього буде наступний великий і сильний супротивник. Це Теофимо Лопес, вірно? Теофимо Лопес теж хороший боєць.

Чи достатньо сил у 22-річного чемпіона, щоб перемогти Ломаченка?

«Я так не думаю — Ломаченко зараз інший. Після мого бою Ломаченко сильно змінився, правда? Дуже, але він як і раніше кращий», - вважає Лінарес.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його поєдинок проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) не відбудеться

«Бою проти Ломаченка не буде, тому що він в Україні, а там закрито перельоти. Він не може прилетіти в США. Ми намагалися влаштувати бій з Хейні, але вони не захотіли.

Більшість хлопців з топ-15 в моєму дивізіоні зараз знаходяться не в США. Це дратує».

Швидше за все, Лопес мав на увазі, що бій проти Ломаченка не відбудеться відразу ж після карантину.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".