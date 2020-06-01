34-летний Хорхе Линарес поделился мнением относительно поединка Ломаченко - Лопес

Об этом он рассказал во время недавнего интервью на «Ak And Barak Show».

«Мы видим, что сейчас есть много хороших боксеров в легком весе, но, вы знаете, я дрался с Ломаченко. Он все еще лучший в легком весе. Да, у него будет следующий большой и сильный противник. Это Теофимо Лопес, верно? Теофимо Лопес тоже хороший боец.

Достаточно ли сил у 22-летнего чемпиона, чтобы победить Ломаченко?

«Я так не думаю — Ломаченко сейчас другой. После моего боя Ломаченко сильно изменился, правда? Очень, но он по-прежнему лучший», — считает Линарес.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его поединок против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится

«Боя против Ломаченко не будет, потому что он в Украине, а там закрыты перелеты. Он не может прилететь в США. Мы пытались устроить бой с Хэйни, но они не захотели.

Большинство парней из топ-15 в моем дивизионе сейчас находятся не в США. Это бесит».

Скорее всего, Лопес имел ввиду, что бой против Ломаченко не состоится сразу же после карантина.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".