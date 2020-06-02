Американський тренер Менні Роблес розповів, що думає про поєдинок Ломаченко - Лопес

"Можу сказати, що я добре знайомий з можливостями Лопеса. Мені відомо, що він може зробити і чого може досягти за короткий період часу. Зараз Теофимо розраховує провести бій з Василем Ломаченком.

Лопес - особливий боксер, але якщо чесно, я б розставив співвідношення сил як 60 на 40 на користь Ломаченка. Теофимо тільки починає свій шлях у великому боксі, а його суперник вже багато чого досяг за останні роки".

"Я думаю, що Теофимо не повинен боксувати з Ломаченком прямо зараз. Краще почекати пару років, поки Ломаченко трохи постаріє. Але ні, Лопес хоче провести цей бій зараз", - заявив Роблес в інтерв'ю Youtube-каналу Fino Boxing.

До речі, Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що не буде боксувати проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО), якщо зустріч буде запланована без уболівальників.

«Це зовсім інша річ без уболівальників. Якщо ви скажете Леброну грати без глядачів – він не буде собою. Це зробить Нью-Йорк, Madison Square Garden – місця, які я люблю…

Ти не отримаєш належну енергію ніде. Фанати роблять все набагато цікавіше, їх присутність, як наркотик, я залежний від нього. Без них все буде виглядати, як звичайний спаринг. Я б не вийшов на такий бій. Все, що я роблю – для фанатів. Я присвячую всі фанатам, так що це теж повинен зробити з ними».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".