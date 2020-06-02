Американский тренер Мэнни Роблес рассказал, что думает о поединке Ломаченко - Лопес

"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.

Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".

"Я думаю, что Теофимо не должен боксировать с Ломаченко прямо сейчас. Лучше подождать пару лет, пока Ломаченко немного состарится. Но нет, Лопес хочет провести этот бой сейчас", - заявил Роблес в интервью Youtube-каналу Fino Boxing.

К слову, Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что не будет боксировать против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), если встреча будет запланирована без болельщиков.

«Это совершенно другая вещь без болельщиков. Если вы скажете Леброну играть без зрителей – он не будет собой. Это сделает Нью-Йорк, Madison Square Garden – места, которые я люблю…

Ты не получишь должную энергию нигде. Фанаты делают все намного интереснее, их присутствие, как наркотик, я зависим от него. Без них все будет выглядеть, как обычный спарринг. Я бы не вышел на такой бой. Все, что я делаю – для фанатов. Я посвящаю все фанатам, так что это тоже должен сделать с ними».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".