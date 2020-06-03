Американська фітнес-модель Лексі Кай показала, завдяки чому заробила ідеальну фігуру

Красуня опублікувала у своєму Instagram відео, на якому показала комплекс вправ, передає Politeka.net. Фітнес-модель обрала для занять чорний облягаючий топ і яскраво-рожеві штани. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Спортивне вбрання обтягнуло неймовірні форми зірки. Зокрема, пружну п'яту точку.

Почалося відео з того, як Лексі присідає, а її при цьому знімають зі спини.

Видно, Кай зробила хвостик, щоб волосся не заважало їй займатися.

При цьому на її ногах і руках натяглися спеціальні гумки, завдяки чому м'язи працюють краще.

Варто відзначити, що красуня займалася спортом на вулиці, а з пагорба відкривався прекрасний вид - розкіш.

"Зустрінемося на вулиці! Давай потренуємося! ✌🏽 Візьми дві тренувальні смуги опору і пляшку з водою 😁💧", - написала Лексі.

За день пост зібрав понад 18 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що модель виконала чудову, але дуже важку роботу над своїм тілом і тепер гідна тільки захоплення.

Нагадаємо, Лексі Кай наділа короткий топ, який стягнув її пишні груди, і сині трусики, підкреслили округлі стегна.

Модель лежала таким чином, що її апетитні форми буквально вистрибували з одягу. На дівчині не було білизни. Поряд з блондинкою лежала її собака.

Раніше повідомлялося, що Лексі Кай в крихітному топі з вирізом лежала на шезлонгу. Поруч біля неї знаходилася улюблена собачка.

Кадри зірка ніяк не підписала, але її прихильники і так прийшли у захват від неймовірного тіла кумира.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.