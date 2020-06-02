Український боксер Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) зізнався, що наступний бій, швидше за все, проведе в Україні

Так, через карантин ситуація з масовими заходами в інших країнах поки що незрозуміла.

«Всі боксери зараз шукають місця, де з'явиться можливість боксувати раніше і від цього треба відштовхуватися. У моєму випадку, є можливість битися в Німеччині, Південній Африці, в Україні, я постійно моніторю, хто відкриється першим. Я вірю в те, що найближчим часом в Україні все проясниться і ми зможемо боксувати тут, тому що в Німеччині дуже незрозуміло поки що.

Спортсменам дуже важливо залишатися активними, проводити бої, тому ми докладемо всі зусилля, щоб це зробити. Думаю, що для мене найближчий бій відбудеться в Україні, тому що немає можливості полетіти. Будемо, швидше за все, шукати місцевого суперника, з ким можна було б знатно побитися», - розповів українець.

До речі, український суперважкоатлет Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори

«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усіка, тому що Чісора дуже досвідчений і сильно б'є боксер. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.

До речі, влітку українець Владислав Сіренко (12-0, 10 КО) здобув дванадцяту перемогу у професійній кар'єрі.

Український суперважкоатлет в рамках вечора боксу в ПАР здолав росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО).

Владислав Сіренко виграв поєдинок технічним нокаутом в сьомому раунді.

Український боксер володів абсолютним перевагою впродовж всього бою, впевнено пробиваючи захист свого опонента. У сьомому з восьми запланованих раундів Сіренко потряс росіянина боковим ударом і кинувся добивати, змусивши тим самим рефері зупинити бій.

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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