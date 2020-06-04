Спортивний тренер і телеведуча Аніта Луценко поділилася кадрами дуже відвертого масажу

Новий пост Луценко опублікувала у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, зірковий тренер популярного шоу «Зважені та щасливі» поділилася фотографією, на якій вона сидить навпочіпки в коротких спортивних шортах, які більше нагадують труси. Таким чином зірка продемонструвала свої ідеальні стрункі ніжки без найменших слідів целюліту.

Луценко розповіла, що нещодавно пройшла курс масажів від цієї проблеми і залишилася дуже задоволена. Для наочності вона вирішила поділитися відео, на якому фахівець розминає її стегна. На кадрах оголена Луценко лежить під простирадлом і насолоджується масажем.

«Фото не саме еротичне на відміну від відео, але зараз не про це. Перевіряю звіти дівчаток після програми і багатьом рекомендую пройти курс масажів від целюліту або загального масажу. Звичайно масаж без харчування тренувань - до фені, але в комплексі дає класну пружність і тонус!», - написала зірка у підписі до посту.

Її шанувальники тут же відреагували на запис.

«Масаж задоволення не дешеве - причому тут лінь?», «Супер», «Мене прям захитало, нормально так булочки розім'яли», «Клас, обожнюю масаж))) один раз підсів, і не зупинити щотижня must have)», «Дуже добре виглядаєте. Розумник», - пишуть люди в коментарях.

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