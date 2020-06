View this post on Instagram

Таааак! Фото не самое эротичное в отличие от видео, но сейчас не об этом😁 Проверяю отчеты девочек после программы и многим рекомендую пройти курс массажей от целлюлита или общего массажа. Конечно массаж без питания тренировок - до фени, но в комплексе даёт классную упругость и тонус! Не поленитесь и вместо булочек и капучинки походите через день на массаж - это может быть классным толчком! Раз или 2 в год отлично. Ну и конечно рубрика «ПОДЕЛИТЕСЬ И ВЫ» классными массажными салонами или массажистами ( пишите город и аккаунт или название)! Моя попа на регулярном курсе в @diakiev