Спортивный тренер и телеведущая Анита Луценко поделилась кадрами очень откровенного массажа

Новый пост Луценко опубликовала в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, звездный тренер популярного шоу «Зважені та щасливі» поделилась фотографией, на которой она сидит на корточках в коротких спортивных шортах, больше напоминающих трусы. Таким образом звезда продемонстрировала свои идеальные подтянутые ножки без малейших следов целлюлита.

Луценко рассказала, что недавно прошла курс массажей от этой проблемы и осталась очень довольна. Для наглядности она решила поделиться видео, на котором специалист разминает ее бедра. На кадрах обнаженная Луценко лежит под простыней и наслаждается массажем.

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«Фото не самое эротичное в отличие от видео, но сейчас не об этом. Проверяю отчеты девочек после программы и многим рекомендую пройти курс массажей от целлюлита или общего массажа. Конечно массаж без питания тренировок - до фени, но в комплексе даёт классную упругость и тонус!», - написала звезда в подписи к посту.

Ее поклонники тут же отреагировали на запись.

«Массаж удовольствие не дешёвое - причём здесь лень?», «Супер», «Меня прям укачало, нормально так булочки размяли», «Класс, обожаю массаж))) один раз подсел, и не остановить каждую неделю must have)», «Очень хорошо выглядите. Умничка», - пишут люди в комментариях.

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Таааак! Фото не самое эротичное в отличие от видео, но сейчас не об этом😁 Проверяю отчеты девочек после программы и многим рекомендую пройти курс массажей от целлюлита или общего массажа. Конечно массаж без питания тренировок - до фени, но в комплексе даёт классную упругость и тонус! Не поленитесь и вместо булочек и капучинки походите через день на массаж - это может быть классным толчком! Раз или 2 в год отлично. Ну и конечно рубрика «ПОДЕЛИТЕСЬ И ВЫ» классными массажными салонами или массажистами ( пишите город и аккаунт или название)! Моя попа на регулярном курсе в @diakiev

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