Відео з аматорського турніру з боксу стає популярним в мережі

На кадрах видно, як одному з учасників поєдинку набридло працювати руками, і він намагався нокаутувати суперника ударом в живіт.

"Блін я цього не очікував", – підписав автор відео.





Користувачі мережі знайшли схожість такого прийому з "вертушками" з кікбоксингу, які були популярні при вуличних розбірках у 90-х роках минулого століття.

До речі, чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Теофимо Лопес обрушився з матами на українця Василя Ломаченка

"Я вам зараз розповім про одну ситуацію, про яку нещодавно дізнався! Ломаченко веде себе як су*ка і хоче спершу провести такий собі рейтинговий бій. І після цього Top Rank і мені пропонує погодиться на проміжний бій.

На що це все схоже? У мене немає слів, але ви знаєте, що я думаю: пішов нах*р! Мені ніякі проміжні бої не потрібні. Мій розігрів буде з Ломаченком. Немає ніяких інших варіантів! Тільки так і не інакше!" – сказав Теофимо Лопес в ефірі подкасту The Knockdown 3 Rule.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".