Видео с аматорского турнира по боксу становится популярным в сети

На кадрах видно, как одному из участников поединка надоело работать руками, и он попытался нокаутировать соперника ударом в живот.

"Блин я этого не ожидал", – подписал автор видео.

Пользователи сети нашли схожесть такого приема с "вертушками" из кикбоксинга, которые были популярны при уличных разборках в 90-х года прошлого века.

К слову, чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе американец Теофимо Лопес обрушился с матами на украинца Василия Ломаченко

"Я вам сейчас расскажу об одной дерьмовой ситуации, о которой недавно узнал! Ломаченко ведет себя как су*ка и хочет сперва провести такой себе разогревочный бой. И после этого Top Rank и мне предлагает согласится на промежуточный бой.

На что это все похоже? У меня нет слов, но вы знаете, что я думаю: пошел нах*р! Мне никакие промежуточные бои не нужны. Мой разогрев будет с Ломаченко. Нет никаких других вариантов! Только так и не иначе!" – сказал Теофимо Лопес в эфире подкаста The Knockdown 3 Rule.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".