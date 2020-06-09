Ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Конор Макгрегор (22-4) зробив заяву щодо завершення кар'єри бійця UFC

«Привіт, хлопці, я вирішив піти з боїв. Спасибі всім за дивні спогади! Яка подорож це була! Ось фотографія мене і моєї матері в Лас-Вегасі після завоювання одного з моїх титулів чемпіона світу! Вибери будинок своєї мрії, Магс, я люблю тебе! Ви можете отримати все, що ви хочете», - написав Макгрегор в Twitter.

Нещодавно ми писали, що Франсіс Нганну нокаутував Жаірзіньо Розенструйка на турнірі UFC 249 в Джексонвілле

Бій тривав менше 20 секунд - з початку поєдинку після точного попадання Нганну, відправив у нокаут Розенстрайка.

Так, Жоржиньо Розенстрайк (10-0) зазнав першої поразки в кар'єрі, а Френсіс Нганну (14-3) здобув четверту перемогу поспіль.

Раніше ми писали, що колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майки Гарсія назвав Василя Ломаченка фаворитом бою проти Теофимо Лопеса

"Ломаченко не кращий в своій нинішній вазі. Він набагато краще, коли б'ється нижче. Але з його навичками навіть у легкому дивізіоні у нього виходить домінувати. Він перемагає хлопців, які більше, фізично сильніше. Це багато про що говорить", - заявив Гарсія.

Також екс-чемпіон зазначив, що Теофимо складний суперник, і є велика ймовірність того, що він зможе потрясти Ломаченка.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченка в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина: "як звичайний спаринг".