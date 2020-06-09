Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор (22-4) сделал заявление относительно завершения карьеры бойца UFC
«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какое путешествие это было! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после завоевания одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Вы можете получить все, что вы хотите», - написалМакгрегор в Twitter.
Недавно мы писали, что Франсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC 249 в Джексонвилле
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Бой продлился менее 20 секунд - с начала поединка после точного попадания Нганну, отправившего в нокаут Розенстрайка.
Так, Жоржиньо Розенстрайк (10-0) потерпел первое поражение в карьере, а Фрэнсис Нганну (14-3) одержал четвёртую победу кряду.
Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал Василия Ломаченко фаворитом боя против Теофимо Лопеса
"Ломаченко не лучший в своем нынешнем весе. Он намного лучше, когда дерется ниже. Но с его навыками даже в легком дивизионе у него получается доминировать. Он побеждает парней, которые больше, физически сильнее. Это много о чем говорит", - заявил Гарсия.
Также экс-чемпион отметил, что Теофимо сложный соперник, и есть большая вероятность того, что он сможет потрясти Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".