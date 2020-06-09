Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор (22-4) сделал заявление относительно завершения карьеры бойца UFC

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания! Какое путешествие это было! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после завоевания одного из моих титулов чемпиона мира! Выбери дом своей мечты, Магс, я люблю тебя! Вы можете получить все, что вы хотите», - написалМакгрегор в Twitter.

Недавно мы писали, что Франсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC 249 в Джексонвилле

Бой продлился менее 20 секунд - с начала поединка после точного попадания Нганну, отправившего в нокаут Розенстрайка.

Так, Жоржиньо Розенстрайк (10-0) потерпел первое поражение в карьере, а Фрэнсис Нганну (14-3) одержал четвёртую победу кряду.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал Василия Ломаченко фаворитом боя против Теофимо Лопеса

"Ломаченко не лучший в своем нынешнем весе. Он намного лучше, когда дерется ниже. Но с его навыками даже в легком дивизионе у него получается доминировать. Он побеждает парней, которые больше, физически сильнее. Это много о чем говорит", - заявил Гарсия.

Также экс-чемпион отметил, что Теофимо сложный соперник, и есть большая вероятность того, что он сможет потрясти Ломаченко.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".