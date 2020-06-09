Український боксер Денис Берінчик (13-0, 9 КО) розлютився після питання про нинішню владу в Україні

Так, українець проводив в Instagram прямий ефір, під час якого журналіст порталу SportArena запитав, чи вірить Берінчик в наш уряд.

«Я не буду відповідати на це питання. Ти не туди копаєш, не на спортивну ідеологію питання мені насипаєш.

Ти хочеш, щоб я тобі відповів і у мене будинок в Краснодоні загорівся, я не можу зрозуміти? Я там народився, виріс і живу. Я можу тобі багато чого цікавого розповісти, але ти хочеш, щоб у мене потім були проблеми? Я краще помовчу. Я не політ. діяч, не історик, не політолог. Я простий спортсмен. Не мені міркувати на такі теми», - відповів Берінчик журналісту на підвищених тонах.

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За його словами, в Україні не спостерігається прогрес.

"Деяким країнам по 50-300 років і вони так добре розвиваються, а ми 1500 років живемо і не можемо свої рамси зібрати", - зазначив він.

Крім того, спортсмен засумнівався в розумових здібностях українців.

"Можуть спортсмени змінити ситуацію в країні? Напевно, тільки своєю поведінкою можна врятуватися самій і врятувати тисячі над тобою. А бути біля овець пастухом, якщо самі вівці не хочуть чогось світлого і доброго... Це важко зробити", - заявив він.

Також Берінчик вказав на вплив телебачення на свідомість людей.

"Велика частина нашого населення (українців - ред.) - вона неосвічена, неграмотна, інтелектуально не мислить. Вони навіть розібратися не можуть у багатьох питаннях, що їм підкидає телевізор", - заявив боксер.

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