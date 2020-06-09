Украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 9 КО) разозлился после вопроса о нынешней власти в Украине
Так, украинец проводил в Instagram прямой эфир во время которого журналист портала SportArena спросил, верит ли Беринчик в наше правительство.
«Я не буду отвечать на этот вопрос. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию вопросы мне насыпаешь.
Ты хочешь, чтобы я тебе ответил и у меня дом в Краснодоне загорелся, я не могу понять? Я там родился, вырос и живу. Я могу тебе много чего интересного рассказать, но ты хочешь, чтобы у меня потом были проблемы? Я лучше помолчу. Я не полит. деятель, не историк, не политолог. Я простой спортсмен. Не мне рассуждать на такие темы», - ответил Беринчик журналисту на повышенных тонах.
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Недавно мы писали, что боксер Денис Беринчик раскритиковал украинцев
По его словам, в Украине не наблюдается никакого прогресса.
"Некоторым странам по 50-300 лет и они так хорошо развиваются, а мы 1500 лет живем и не можем свои рамсы собрать", - отметил он.
Кроме того, спортсмен усомнился в умственных способностях украинцев.
"Могут ли спортсмены изменить ситуацию в стране? Наверное, только своим поведением можно спастись самому и спасти тысячи над тобой. А быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и хорошего... Это тяжело сделать", - заявил он.
Также Беринчик указал на влияние ТВ на сознание людей.
"Большая часть нашего населения (украинцев - ред.) - она необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслит. Они даже разобраться не могут во многих вопросах, которые им подкидывает телевизор", - заявил боксер.
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