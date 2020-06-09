Колишня дружина футболіста збірної України Артема Кравця, Анна, опублікувала запальне відео

Красуня похвалилася стрункою фігурою, стоячи біля накритого столу, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка Інстаграму вибрала чорний короткий топ, який відкрив види на плоский живіт і тонку талію.

Топ мав воріт з білим написом, що також привертало увагу.

Красуня вдягла помаранчеву шкіряну спідничку, яка облягла її тонку талію і красиву п'яту точку. Дівчина рухала стегнами, здавалося, зараз вона засвітить найпікантніші місця в такому коротенькому одязі.

Закінчив образ капелюшок на голові моделі.

У загальному, красуня виглядала дуже спокусливо.

"Спасибі малятко...за круте свято для всіх❤️", - написала Анна.

За 17 годин кадри зібрали понад 4000 переглядів і багато коментарів.

"Тепер можна і в кольорах Шахтаря тусити 👍", "Кайфонули ❤️❤️❤️ які в мене гарні подруги 😍", "Красива ❤❤❤", "Худишка😍😍😍", "Яка ж ти красива і мила 💖🍓💖", "Моя гаряча дівчинка", "ууууххх🔥", "приголомшлива, як завжди 💣💣💣", "Красива😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна і Артем Кравець повідомили про розставання у квітні 2020 року. У колишнього подружжя залишилося двоє дітей після 10 років спільного життя.

Раніше ми писали, що днями Анна Кравець опублікувала фото, зроблене два роки тому. На знімку вона позувала в чорному ліфчику з мереживом і міні-шортах.

Помітно, яка дівчина струнка, шортики трохи відійшли від її тонкої талії.

Крім того, притягували погляд стрункі ніжки з темним манікюром.

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